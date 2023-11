Pecci: "Toro, Ilic fabbrica qualità e va aspettato con fiducia"

«Bologna-Torino scontro diretto per l’Europa? Mah, insomma: con uno sforzo di fantasia si può sognare che lo sia. In Serie A ci sono 7-8 squadre che lottano per salvarsi, 5-6 per i primi posti e altre 5-6 che stanno lì a far numero come il Toro e un po’ pure il Bologna, anche se i rossoblù quest’anno si sono distinti maggiormente». Mai banale. In campo illuminava e lascia a bocca aperta con le sue giocate, nelle interviste stupisce ugualmente respingendo i classici cliché banali sfoderati da tanti addetti ai lavori. Eraldo Pecci invece lascia il segno. Alla sua maniera. Senza peli sulla lingua. L’ex regista del Toro dello Scudetto 1976, nonché bandiera bolognese, gioca in anteprima il Monday Night del Dall’Ara.



Cosa manca al Toro per puntare davvero al pass per le coppe europee?

«È dura, ma non si può neanche pretendere di lottare alla pari contro club che spendono complessivamente miliardi di euro. Puoi magari trovare qualche giovane talento per fare progressi e provare a dar fastidio. Il Bologna adesso ci sta riuscendo, vediamo se ce la fa anche il Toro».



Teoricamente però le aspettative granata sarebbero quelle di tornare in Europa.

«Da diversi anni il Toro è lì a metà classifica e ogni stagione non va né avanti né indietro».



Eppure Juric spesso ha invocato rinforzi nelle interviste, punzecchiando la dirigenza.

«C’è un po’ questa moda negli ultimi tempi. Vedo che lo fanno diversi allenatori, però alla fine poi stanno sempre al loro posto. Sono tutti bravi ad alzare la voce, ma mica danno le dimissioni».



Ma quanto conta l’allenatore a questi livelli?

«Incidono di più a livello giovanile. Quando arrivi alla Prima Squadra devi essere soprattutto bravo a farti comprare i giocatori forti».



Sembrava potesse esserlo Ilic, per il quale Cairo ha speso 16 milioni.

«È un ragazzo giovane. Normale possa avere delle pause. Se ci credi, lo devi aspettare e dargli la possibilità di giocare con continuità. Non si può metterlo in discussione ogni volta alla prima sconfitta o brutta partita. Quante volte è partito titolare e quante è entrato a gara in corso?».