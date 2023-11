Lazaro cerca l'Europeo. E il Toro ci guadagna

Un’Europa, due strade per entrarci: Valentino Lazaro ha un doppio obiettivo, per la stagione in corso. Uno legato al club e l’altro alla nazionale. L’esterno vuole contribuire da protagonista al destino di un Toro che ha carte da giocarsi per accedere alle Coppe, così da riguadagnare uno spazio nell’ Austria fresca di qualificazione all’Europeo che si svolgerà tra il 14 giugno e il 14 luglio. Una possibilità concreta alla luce delle tante presenze accumulate, e nonostante l’ultima apparizione sia ormai piuttosto datata: bisogna infatti tornare al 13 giugno 2022, alla partita contro la Danimarca di Nations League , per trovare Lazaro - nell’occasione titolare e poi sostituito tra i due tempi - in campo con la maglia dell’Austria. Era stata la presenza numero 36, per un giocatore che, con la propria selezione, ha già disputato una gara nella fase finale di un Europeo.

Il precedente rispetto a quello che si giocherà in Germania, quello spostato al 2021 a causa della pandemia. Lazaro era entrato al 25’ del secondo tempo della partita persa (2-0) contro l’Olanda. Ora l’esterno, che in estate il Torino ha rilevato a titolo definitivo dall’Inter per 4 milioni, vuole riannodare il filo con il passato, convincendo il ct Rangnick a tenerlo in considerazione per il prossimo evento continentale.

Lazaro e il rendimento in stagione

Un passaggio che può evidentemente concretizzarsi soddisfacendo una condizione: fare bene con il Torino, ritrovando quella brillantezza fisica che, nella prima parte della passata stagione, gli aveva consentito di esprimere al meglio le buoni doti tecniche di cui è dotato. Prima del ko di Salerno (rottura del legamento collaterale del ginocchio) che lo tenne a lungo fuori dai campi (per 10 partite tra il 15 gennaio e il 19 marzo), Lazaro era una tra le più belle sorprese dell’annata granata. Tanto che a lui Juric si affidava per la maggior parte dei calci piazzati, angoli o punizioni che fossero. E all’Arechi, poco prima di farsi male, il pallone trasformato in gol da Sanabria era partito dal piede dell’austriaco. In questa, come già nella seconda parte dello scorso campionato, l’esterno non ha ancora ritrovato la verve dei tempi migliori, tuttavia segni del miglior Lazaro si sono avuti. La prossima occasione per mettersi in mostra con il Toro arriverà lunedì a Bologna: salvo sorprese, Juric dovrebbe affidarsi al suo numero 20 per il presidio della fascia sinistra. Con Bellanova che invece sarà l’esterno di destra. E anche l’ex azzurrino, attraverso il Toro, potrà convincere Spalletti a dargli una chance con l’Italia.