Juric: "Toro, ce la giochiamo con tutti. Ora servono i gol delle punte"

Il Torino è pronto a tornare in campo nella difficile trasferta contro il Bologna in programma lunedì alle 20:45. Ivan Juric ha presentato la sfida contro la squadra di Thiago Motta in conferenza stampa: "Loro sono organizzati e aÈlenati benissimo, con tanti giocatori giovani e forti. Hanno fatto un buonissimo mercato. Tameze o Zima in difesa? Zima va bene, ma dobbiamo ancora decidere. Djidji non è ancora pronto ma ogni giorno lo vedo più sciolto. Ha avuto un'operazione al pube e il dolore non sparisce subito. In trasferta giochiamo meglio? È più un caso, è da un po' che ci esprimiamo bene. L'unico neo di Monza è non aver vinto, abbiamo creato molto ma dovevamo essere più incisivi. È da un po' di tempo che vedo le cose giuste in partita e in allenamento: ci manca solo il cinismo, ma adesso possiamo giocarcela con tutti".