Torino, lampo Linetty: può già giocare contro il Bologna. Juric sorride

TORINO - Il Toro per Bologna è fatto. L’intervista di Juric lascia pochi dubbi sulla squadra che domani sera cercherà di conquistare i tre punti contro una delle squadre che sino ad oggi si è messa in evidenza per il suo gioco sempre offensivo e, guardando la classifica, molto redditizio. Dalle nazionali, poi, sono rientrati tutti senza problemi e questo è un fatto che aiuta.

La notizia più importante è il recupero lampo di Linetty che era uscito a Monza per un problema muscolare. In questi giorni il polacco si è allenato regolarmente con il gruppo e domani sera scenderà in campo dall’inizio facilitando il compito a Juric che in questo modo potrà continuare a schierare Tameze terzino con Buongiorno e Rodriguez nella difesa a tre. Zima è recuperato e ha giocato con la sua nazionale ma il tecnico croato lo vede meglio come centrale. Linetty, allora, starà in mezzo a fianco di Vlasic e Ilic. Sulle corsie esterne sicuro l’impiego di Bellanova a destra che secondo Juric sta crescendo molto e comincia a fare le cose che gli chiede: spinta in avanti e pallone in mezzo per chi sta dentro l’area di rigore. Oltretutto comincia anche a saltare l’uomo nell’uno contro uno. A sinistra Vojvoda è in vantaggio su Lazaro visto che il tecnico ha speso parole d’elogio sul kosovaro. Ed in effetto Vojvoda in questo scorcio di stagione sta dando qualcosa in più rispetto ad un anno fa. Molto probabilmente l’austriaco entrerà nella ripresa.

Toro, avanti con la doppia punta In avanti, ovviamente, la coppia Zapata-Sanabria. La loro intesa, con il passare del tempo, sta crescendo sempre più. Tutti e due sino ad oggi hanno fatto un solo gol (a testa) ed è chiaro che per il Toro diventa fondamentale che si mettano a segnare con continuità. Se i due si sbloccheranno - come ha confermato Juric in conferenza - ci sarà da divertirsi e il Toro potrà guardare al futuro con più certezze e meno dubbi sulle possibilità di lottare per l’Europa. In panchina, poi, è pronto il giovane Pellegri a dare il cambio a chi sarà a corto di fiato. Pronti per entrare anche Demba Seck, Karamoh e Radonjic, tutti giocatori offensivi che potrebbero sostituire un centrocampista ma anche una punta pur avendo caratteristiche completamente diverse rispetto a quelle di Sanabria e Zapata.. Il Toro è fatto, il Toro è pronto per riprendersi quello che gli è stato tolto a Monza: annullato un gol regolare a Rodriguez e un rigore non concesso per un fallo su Lazaro.

