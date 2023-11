Toro d'Europa: le cinque ragioni per credere nel grande salto

Se il Toro dovesse sbancare stasera Bologna farebbe un balzo importante in classifica e si posizionerebbe in una posizione molto intrigante, immediatamente a ridosso delle squadre che sono in zona Europa. È un’occasione da sfruttare al massimo, visto che la squadra di Juric arriva da tre risultati positivi: vittorie contro Lecce e Sassuolo e pareggio (condizionato pesantemente dagli errori di arbitro e Var) a Monza. I granata devono crederci, insomma, adesso più che mai. La svolta tanto attesa e sempre fallita è davvero a portata di mano. Il Toro, rispetto al passato, ha cinque motivi per crederci. Del resto, anche Juric , nella conferenza di presentazione di venerdì, ha ammesso: «Questo è il Toro che voglio e che mi dà fiducia. Adesso possiamo giocarcela alla pari con tutti». Un’affermazione convinta che arriva dal cuore e da un gruppo che, dopo qualche incomprensione, lo segue alla lettera nel suo lavoro.

Toro, serve il salto di qualità

Ed eccoci ai cinque motivi per cui i granata possono finalmente fare il salto di qualità. Il primo è legato al nuovo modulo: con il 3-5-2 (Zapata e Sanabria in avanti) la squadra è più offensiva, costruisce di più e, soprattutto, è meno prevedibile del passato. Il 3-4-2-1, infatti, era diventato prevedibile, anche in considerazione del fatto che non ci sono due trequartisti di qualità. Vlasic finalmente appare in crescita, ma Seck, Karamoh e Radonjic (quest’ultimo per ragioni più che altro caratteriali) non hanno dato i risultati sperati. Senza contare, poi, che dagli esterni non sono arrivate le accelerazioni che servivano. Si è capito subito che con le due punte la situazione è migliorata e con il tempo può diventare un vero punto di forza. Il secondo motivo è legato alla crescita costante dei giocatori. Vojvoda e Vlasic, per esempio, stanno arrivando alla condizione migliore, Bellanova comincia a capire quello che vuole Juric e si è messo a servire palloni importanti oltre a saltare l’uomo nell’uno contro uno. E anche Ilic, dopo un inizio tutto da dimenticare, si sta esprimendo ai livelli per i quali Cairo ha deciso di investire con convinzione su di lui versando 16 milioni al Verona. Giocatori essenziali che Juric ha applaudito l’altro giorno in conferenza. Evidentemente “sente” che stanno arrivando nel momento giusto della stagione.

Buongiorno si è preso il Toro

La squadra ha trovato un vero e proprio leader, dentro e fuori il campo, un giocatore che sta facendo la differenza in difesa e che è diventato importante anche per Spalletti in Nazionale. Juric ha indicato in Buongiorno l’esempio da seguire, un ragazzo cresciuto a pane e Toro, che vive di Toro e che vuole portare il Toro in Europa. E non è un gioco di parole. Buongiorno è diventato il valore aggiunto e non per niente Cairo qualche giorno fa l’ha soprannominato Capitan futuro.