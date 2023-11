Torino, tutti a rapporto da Cairo: vertice in programma, tutti i dettagli

TORINO - Urbano Cairo è furibondo e ha manifestato tutta la rabbia prima a chi gli sta vicino e poi pubblicamente: la sconfitta di Bologna e il modo in cui è arrivata non gli sono andati giù. Pensava di vincere, ha detto, altro che tornare a casa con un altro evitabile scivolone. Anche lui, come del resto tutti i tifosi, sperava che la trasferta in Emilia spingesse finalmente il Toro in alto. Del resto, le dichiarazioni delle vigilia di Juric lo avevano rasserenato. "Ho ritrovato il mio Toro, adesso ce la possiamo giocare con tutti", aveva detto. Ma subito dopo sono accadute cose strane: Milinkovic-Savic è stato relegato in panchina ufficialmente per scelta tecnica (però si vocifera di una certa tensione tra l’allenatore e il portiere serbo), Gemello ha commesso una papera incredibile e, dopo essere passati in svantaggio, i granata non hanno reagito come era lecito aspettarsi. Durissime, in tal senso, le parole pronunciate ieri da Cairo: "Abbiamo dominato per 55 minuti, poi purtroppo abbiamo preso un gol che non si può vedere in Serie A e ci siamo sciolti, siamo completamente calati. Sono cose che vanno curate, io pensavo di vincere...". Anche i cambi di Juric hanno indispettito il presidente: ma perché togliere Zapata quando si doveva recuperare? E poi ancora: Lazaro che ha? Perché non va avanti? E perché, quando è entrato Vojvoda, è uscito Tameze e non l’austriaco? Il presidente si è reso conto che gli acquisti voluti fortemente da Juric non stanno portando quanto si sperava. Pensa ai soldi spesi per Ilic, per Vlasic e per Lazaro, che per l’allenatore era indispensabile (a proposito di esterni: visto quello che sta facendo Singo a Monaco?). Tutti giocatori che l’allenatore ha chiesto con grande insistenza e che non stanno dando il contributo auspicato.