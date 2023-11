Toro, priorità all’attacco: le mosse di Juric

TORINO - La conferma di Sanabria - 12 gol nella passata stagione -, l’arrivo di un bomber qual è Zapata e il varo del Toro a due corna . Cioè a due punte. Gli ingredienti per proporre una squadra prolifica ci sono tutti, il problema è che fin qui è come se Juric stesse tentando di mescolare un ottimo olio con un’acqua dalle buone proprietà. Presi singolarmente sono di qualità, ma semplicemente non stanno assieme . Il lavoro del tecnico, in questa fase, diventa quello dell’alchimista. Il croato è chiamato a trasformare gli elementi in modo tale da sfruttarne le caratteristiche. Si può, anzi si deve fare : i due sudamericani hanno peculiarità tecniche, tattiche e morali per evolvere in pane e olio che sono evidentemente fatti l’uno per l’altro.

Zapata e Sanabria, un solo gol a testa

Sufficiente snocciolare qualche numero, per comprendere la necessità di una svolta nella fase offensiva, ma soprattutto nella concretizzazione del gioco, che possa consentire al Toro di liberarsi dalle sabbie mobili di metà classifica. Là dove non si patisce né si gioisce, navigando talvolta in acque limpide ma anonime, altre mosse per quanto mai burrascose. Ebbene, se i granata sono dodicesimi in classifica, nel limbo appunto, per quanto riguarda il numero di gol segnati sono un gradino sopra la zona retrocessione: 10 le reti messe assieme, quart’ultima la posizione occupata nella graduatoria dei gol segnati. Peggio hanno fatto soltanto Verona e Udinese con 9 ed Empoli con 8: tre squadre che lottano per salvarsi. Dal dato globale a quello individuale per evidenziare le clamorose difficoltà degli attaccanti. Clamorose perché anche i più scettici sul potenziale offensivo granata difficilmente avrebbero potuto prevedere che, dopo ben 13 giornate di campionato, sia Zapata, sia Sanabria fossero a quota uno: corrispondente al gol segnato rispettivamente dal colombiano contro la Roma e dal paraguaiano col Sassuolo. Peggio ha fatto Pellegri, mai entrato nel tabellino dei marcatori in Serie A come in Coppa Italia, competizione dalla quale il Toro è già uscito dopo la sconfitta interna maturata ai supplementari contro il sorprendente Frosinone. I tre attaccanti sono decisamente lontani da uno standard realizzativo accettabile, ma certo non sono sorretti da un gioco tale da metterli a ripetizione davanti al portiere: 136 i tiri totali dei granata. Qui penultimi avendo alle spalle soltanto un Genoa che, nel complesso, ha calciato verso la porta avversaria in 115 occasioni.