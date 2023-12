Toro, Milinkovic deve interrompere la maledizione contro l’Atalanta

TORINO - Vanja Milinkovic-Savic, dopo la panchina di Bologna, forse “aiutato” anche dall’errore di Gemello che ha portato in vantaggio gli emiliani, è stato riabilitato da Ivan Juric e stasera riprenderà il posto da titolare in una partita dalle mille insidie. Tanti pericoli dovuti alla forza dell’Atalanta, che per lui, come del resto per il Toro, in questi anni è stata una sofferenza. Il portiere, infatti, nelle ultime quattro partite con i nerazzurri ha incassato 11 gol, dunque con una media di quasi tre a partita. Nell’aprile 2022 a Bergamo ne subì addirittura quattro in una partita rocambolesca ternata in parità.