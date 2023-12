Caso Radonjic, Kostic e la Serbia connection: il gesto oltre Juve-Torino

TORINO - Dopo la mancata convocazione contro l’Atalanta, Radonjic continua la sua battaglia interna al Torino con il tecnico Juric attraverso i social. E' una citazione usata dal serbo a scatenare nuovamente le polemiche, nonostante la recente smentita di Cairo sul clima infuocato tra i due: "È una gran palla il fatto che Radonjic abbia litigato, non ha litigato con nessuno. Ha fatto l’allenamento, si è fatto male al flessore e non poteva giocare. Adesso non ci sono frizioni, Radonjic è stato male fisicamente ed era inutile portare in panchina un giocatore che non poteva entrare". Juric aveva detto prima della sfida contro la Dea: "Nemanja non riesce ad allenarsi bene e questo non è accettabile. Dispiace perché è un giocatore di talento e sta buttando via la carriera. Deve fare passi in avanti nei comportamenti. Spero che lo capisca", Vagnati aveva aggiunto: "Non è sul mercato, è un giocatore del Torino e magari la prossima partita giocherà. Chiaramente, come tutti i calciatori del Torino, deve rispettare i valori del club e tutti dobbiamo rispettare le scelte tecniche dell’allenatore". Così Radonjic si è affidato ai social.