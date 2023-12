Torino, Juric chiede ferocia e cinismo: 13 giorni per fare l’eurosalto!

TORINO - Oggi Frosinone-Torino , sabato prossimo Torino-Empoli e il 23 Torino-Udinese : 13 giorni in cui il Toro ha la grande possibilità di entrare in piena zona Europa, magari anche quella più prestigiosa rispetto alla Conference. Perché con 9 punti la classifica dei granata diventerebbe molto interessante. Già oggi, in caso di successo, i granata farebbero un bel balzo superando la Lazio che ieri ha pareggiato a Verona. Sì, è vero che tutte le partite del campionato nascondono insidie e sono difficili, ma è altrettanto vero che le prossime tre avversarie sono tutt’altro che irresistibili: un’occasione da cogliere per guardare avanti con fiducia. Anche perché le sfide dopo quella di Frosinone si disputeranno al Grande Torino. Situazione molto allettante. J uric e i giocatori lo sanno bene e sono convinti , soprattutto se ripeteranno la partita contro l’Atalanta, di poter dare una forte accelerata alla loro stagione. Il Toro per compiere il salto di qualità deve però trovare quella continuità che sino ad oggi è sempre mancata. Ci sono state situazioni in cui sembrava che i granata potessero davvero svoltare verso l’alto, ma in tutte queste circostanze Rodriguez e compagni si sono fermati sul più bello: adesso, come detto, l’occasione è da non perdere, considerando, come detto, il calendario. Ivan Juric ci crede. Il Toro con le due punte lo sta convincendo sotto tutti i punti di vista e più passano le giornate e più i giocatori recepiscono i nuovi schemi: un cambiamento tattico che sta dando risultati importanti e che con il tempo si perfezionerà sempre più. L’importante è crederci.

Il percorso

Si parte da Frosinone, dunque. Oggi all’ora di pranzo il Toro cercherà di dare una forte spallata verso l’alto della classifica. Intanto tra i tifosi granata è tornato il sorriso. Anzi, l’entusiasmo. Il 3-0 contro l’Atalanta, arrivato al termine di una partita speciale, la migliore di questa stagione, ha lasciato il segno. La gente di fede torinista ha già acquistato oltre 800 biglietti del settore ospiti dello stadio Stirpe, che contiene 1.235 posti. Siamo vicini al pienone. Che si materializzerà per l’intero impianto, visto che per questa partita si corre verso il tutto esaurito. Il Toro non sarà solo e i giocatori avranno una responsabilità in più per i loro affezionati che raggiungeranno Frosinone da diverse parti d’Italia, a cominciare dalle regioni del Centro.

Tabù Coppa Italia

Tra le altre cose, il Toro deve riscattare l’eliminazione dalla Coppa Italia subita a inizio novembre proprio dal Frosinone al Grande Torino. Una partita dalle mille polemiche che i granata non hanno ancora dimenticato. Grida ancora vendetta il rigore non concesso a Seck nel finale per fallo, evidente, di Monterisi. E il risultato era di 1-1. Prima l’arbitro fischiò la massima punizione, per poi annullarla su segnalazione del Var. E già il primo gol ciociaro di Ibrahimovic era nato da un’azione fallosa di Mazzitelli su Gineitis che il direttore di gara aveva lasciato correre. Fatto sta che i granata hanno perso per un gol di Reinier all’8º minuto del primo tempo supplementare.

Così la Coppa Italia è rimasto un tabù per il Toro: questa manifestazione, infatti, era uno degli obiettivi di inizio stagione che ancora una volta i giocatori di Juric si sono fatti scappare. Stavolta, rispetto ai quarti di finale della passata stagione, (quasi) subito. E naturalmente quando oggi scenderanno in campo i giocatori di Juric penseranno anche a quel match (del 2 novembre), finito anche con una dura contestazione dei tifosi, che poi avevano aspettato la squadra all’uscita dallo stadio. Una brutta serata, non c’è che dire. Che oggi potrebbe essere cancellata in parte.