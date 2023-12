Sanabria e Zapata, gli assi di Juric per rilanciare il Toro

TORINO - Scende a Frosinone , e colleziona record: lo Stirpe è indubbiamente uno stadio caro a Duvan Zapata . Nessuno tra i giocatori in attività nel campionato italiano ha realizzato cinque reti ai laziali (ci è riuscito anche Higuain, che però ha chiuso la carriera nel 2022 dopo il biennio all’Inter Miami). Quattro di queste il colombiano le ha messe a segno in una singola partita: il 20 gennaio del 2019 l’allora attaccante dell’Atalanta firma un poker nel 5-0 dei nerazzurri. Ma non è finita, perché all’inizio di questa stagione, prima di passare al Torino, il centravanti si congeda dal club dove ha giocato dal 2018 alla scorsa estate con una rete rifilata sempre ai frusinati.

Il 26 agosto la squadra di Gasperini è sconfitta per 2-1, e dopo il doppio vantaggio firmato da Harroui e Monterisi, ad accorciare le distanze per l’Atalanta è proprio Zapata. Ogni gara fa storia a sé, ma la tradizione dice che non c’è scenario migliore, per far sì che il sudamericano possa dare seguito alla doppietta di lunedì sera. Confezionata contro la sua ex squadra e che lo ha portato a un totale di 112 gol nel massimo campionato (raggiunti Cassano, Cavani e Pellissier: la prossima marcatura gli consentirebbe di eguagliare Amoruso e Mertens).

Torino, le due punte Zapata e Sanabria

Alla vigilia della prova che ha rilanciato i granata dopo la sconfitta di Bologna, le due punte Zapata e Sanabria si sono presentate con appena una rete. Se il primo si è sbloccato dopo che aveva segnato l’unico gol il 24 settembre contro la Roma, il secondo ha replicato l’acuto del 6 settembre con il Sassuolo: Sanabria è quindi salito a quota 2, nelle ultime quattro gare. Media molto simile a quella tenuta nella passata Serie A. O meglio nella seconda parte del campionato in esame: alla 17ª giornata il paraguaiano aveva infilato la porta della Salernitana, ripetendosi in 9 occasioni nelle successive 21 partite. Con 10 reti in 22 appuntamenti, la media ha sfiorato il gol ogni due uscite. E quella contro i campani, per Sanabria, era stata la terza marcatura. Visto che a Frosinone si disputerà il 15° turno, Tonny ha la possibilità di ribadire il virtuoso girone di ritorno che lo ha visto protagonista nel 2022-23. Chiudendo con 12 gol, aveva stabilito il record personale in una singola annata. «Vedo bene Zapata così come Sanabria: parlano entrambi spagnolo, sono spesso assieme e anche umanamente tra loro c’è feeling. Hanno disputato tante buone partite, e contro l’Atalanta si sono pure sbloccati. Ora spero continuino così», ha detto venerdì Juric. Il quale, contro i nerazzurri, ha finalmente visto i suoi attaccanti finalizzare al meglio, dando così autorevolezza al 3-5-2 che è divenuto il modulo di riferimento a partire dalla trasferta di Lecce. Dove il Toro ha conquistato i primi tre punti della serie di dieci ottenuti nelle ultime cinque partite. Una media che proietterebbe i granata in Europa. Un obiettivo che resta complicato da raggiungere, ma che la squadra ammirata di recente - esclusa la mezzora seguita allo svantaggio maturato al Dall’Ara - ha valori per agguantare.