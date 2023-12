Juric: "Oyono, rosso clamoroso. Arbitri? Poca fortuna, stiamo subendo tanto"

Non si fanno male Frosinone e Torino : allo Stirpe gialloblù e granata pareggiano per 0-0, in una gara senza reti ma comunque con diverse occasioni da gol create. Bottino in palio diviso tra le due squadre, che restano così appaiate a metà classifica. Una gara comunque controversa, con alcune decisioni arbitrali non prese benissimo dalla panchina granata.

Frosinone-Torino, l'analisi di Juric

Su partita ed episodi si è espresso nel post partita, ai microfoni di Dazn, il tecnico del Torino Ivan Juric: "Volevamo la vittoria, in alcuni momenti c'è stata grande intensità. Ilic ad esempio sta crescendo anche nella battaglia, sulle seconde palle. Sono soddisfatto della prestazione, tosta, bella, peccato non aver buttato dentro la palla, ci sono state diverse occasioni. Abbiamo spinto per vincere, ma sapevamo che in casa del Frosinone è dura: alla fine il pareggio va bene. Nel primo tempo c'è stata una fase in cui la gara era combattuta, dove le seconde palle diventano fondamentali, e in quel frangente son stati più bravi di noi, ripartendo in maniera veloce. Poi nella ripresa credo che la situazione si è un po' ribaltata, facendo noi meglio". Poi il tecnico granata analizza arbitraggio e calendario...