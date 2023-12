Ricci si riprende il Torino: il caso Radonjic e il nuovo possibile ruolo

È tornato a giocare dal primo minuto con tro il Frosinone , dopo uno stop di circa un mese dovuto a un infortunio muscolare, ora Samuele Ricci spera in un’altra maglia da titolare contro l’Empoli . Al Filadelfia sta lavorando per ritrovare la condizione migliore, ma anche per convincere Ivan Juric a ridargli fiducia, anche perché quella contro la squadra toscana, per il numero 28 granata, non è una partita come le altre: d’altronde a Empoli ha lasciato un pezzo di cuore ed è inevitabile che sia così, considerato che con l’Empoli ha esordito tra i professionisti e ha mosso i primi passi in Serie A, prima di trasferirsi a Torino ormai due anni fa.

La concorrenza in mezzo e il caso Radonjic

Certo la concorrenza in mezzo al campo non manca, perché Ivan Juric può di nuovo contare su Karol Linetty, che ha scontato a Frosinone il turno di squalifica, ma può anche pensare di far tornare Adrien Tameze al suo ruolo naturale, considerato che in difesa c’è un Koffi Djidji ormai completamente recuperato e che allo Stirpe, quando è entrato, ha destato buone impressioni. Senza poi dimenticare Ivan Ilic - che sta attraversando un buon momento di forma - e Gvidas Gineitis. E poi ovviamente Nikola Vlasic, che da settimane si sdoppia tra la posizione di mezzala e quella di trequartista quando è il Torino ad attaccare. Proprio Ricci, tra l’altro, è anche uno dei candidati ad alternarsi nella posizione del croato nel prossimo futuro: per caratteristiche è il centrocampista che può aiutare di più gli attaccanti, agendo alle loro spalle, e Juric lo ha già provato come trequartista in alcune occasioni a inizio stagione, nel 3-4-2-1. Anche perché il caso Nemanja Radonjic non è ancora stato risolto: il numero 10 non è stato convocato nelle ultime due gare e a oggi è difficile dire se ci sarà in panchina contro l’Empoli. Anche ieri si è allenato regolarmente al Filadelfia, ma non basta: per tornare a essere protagonista con la maglia del Torino dovrà dimostrare, giorno dopo giorno, di aver compreso i propri errori. Juric non gli ha chiuso le porte ed è pronto a raccoglierlo in squadra, ma Radonjic dovrà dimostrare di aver imparato la lezione.