Juric: "Orgoglioso delle 100 panchine col Toro. Radonjic in ritiro con noi"

TORINO - Il Torino di Ivan Juric chiude il programma del sabato della 16 giornata di campionato ospitando (ore 20:45) l' Empoli . I granata sono reduci da due risultati utili consecutivi (una vittoria ed un pareggio) come i toscani (2 pareggi), queste le parole alla vigilia dell'allenatore serbo: "100 panchine con il Toro? Mi sembra tanta roba di questi tempi, vuol dire che si è lavorato bene. E' un motivo d'orgoglio. Sazonov ? Parlo solo bene di lui, ha una grande volontà di crescere. E' una cosa che mi piace tanto, ma la difesa sta funzionando bene e continueremo così. Anche Sazonov avrà la sua occasione in futuro".

Juric sull'impegno contro l'Empoli

"Hanno vinto meritatamente, è piena di talento con gamba e tecnica. Con Andreazzoli hanno una buona media, sarà difficilissima". Poi su Radonjic e Sanabria ha dichiarato: "L'altra volta aveva un problema all'adduttore, ha fatto una settimana normale e quando penso che sia utile, lo userò. Si è allenato come tutti e verrà in ritiro. Sanabria ha un problema con il tendine, ma si è allenato e non vuole mollare niente. Si allena anche con il dolore e vuole dare il suo contributo, ha un atteggiamento da professionista serio".

Situazione infortunati

"Solo N'Guessan e Schuurs, questa settimana abbiamo visto l'olandese. Tutto il gruppo sta bene". Poi su Ricci ha aggiunto: "A Ricci spesso capita che non entri subito in forma dopo gli infortuni. Lì abbiamo un po' di alternative, per me Linetty è molto importante e domani partirò con lui". Poi sul discorso legato alla difesa ha dichiarato: "La difesa sta andando bene, spero che anche domani si faccia bene. Djidji sta mettendo minuti, quando sta bene è un giocatore forte. Ma in questo momento il lavoro difensivo sta andando bene e andrò avanti così".