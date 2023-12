Toro, Juric: "Ho permesso troppe cose, ora ho ritrovato il piacere di allenare"

TORINO - 37 vittorie in 100 panchine con il Torino, Ivan Juric commenta così quella contro l'Empoli firmata da Duvan Zapata: "Siamo stati seri, nel primo tempo abbiamo creato tanto. Nel secondo tempo sapevamo che bisognava essere concentrati contro l'Empoli che ha tanti giocatori di qualità. Sono soddisfatto, siamo stati molto sul pezzo, per vincere bisogna fare tutte e due le fasi". Sulla prestazione di Sanabria aggiunge: "Abbiamo cambiato modo di giocare e si trova a suo agio, mi piace come si allena e come sta vivendo la situazione. Una grande partita anche oggi, lotta, difende, deve continuare così. Ha avuto una palla gol prima della rovesciata, però lui non è egoista e deve continuare così".