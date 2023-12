"Tifo Toro col Giaguaro nel cuore"

Sabato c’è Torino-Udinese e per Daniele Pontoni non è una sfida normale. Il ct della Nazionale di ciclocross, campione del mondo nel 1992 e nel 1997 , abita a Variano di Basiliano, a pochi chilometri da Udine, ed è tifosissimo del Torino.

Pontoni, come si diventa tifosi granata pur abitando a 5 minuti d’auto dallo stadio dell’Udinese?

"È merito di mio papà Angelo, tifoso granata, che mi ha raccontato più volte la leggenda del Grande Torino. Poi quando ero alle elementari l’Udinese giocava in Serie C per cui quasi tutti a Basiliano tifavano Inter, Juve o Milan. Diventò un motivo in più per scegliere il Toro: sono sempre stato un bastian contrario".

Come tifoso ha debuttato allo stadio Menti nel campionato 1974-75: Vicenza-Torino 1-0.

"Ero emozionatissimo, mio papà mi consolò per il risultato. Al Comunale di Torino ho esordito nella stagione successiva, quella dello scudetto: Toro-Bologna 3-1, tripletta di Pulici. Ero felicissimo. Allora io giocavo portiere nella squadra del Basiliano, per cui Giaguaro Castellini era il mio idolo. Poi ho conosciuto anche Marchegiani e altri portieri. Ho gioito immensamente quando Luca vinse col Toro la Coppa Italia nel giugno ’93. Purtroppo da allora il Toro non ha più conquistato trofei. Noi granata riusciamo a gradire anche le vittorie parziali con la speranza che in futuro si possa rivincere lo scudetto".

Qual è il suo pensiero in merito all’operato di Cairo?

"Ha il merito di aver salvato il Torino intervenendo al momento opportuno. Qualche errore l’ha commesso, però quando necessita i soldi li spende, sta facendo cose buone. Nelle ultime settimane il Toro è andato bene: abbiamo Juric che sa ciò che deve fare. Chiedo a Cairo di invitarmi a un match del Toro. Io vorrei portargli la maglia della Nazionale di ciclismo in cambio di quella del Toro 2023-24 con “Pontoni” e il numero 10 sulla schiena".