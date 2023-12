Torino, dalla contestazione all’entusiasmo: si va a caccia del record

La passione granata c’è sempre stata, l’entusiasmo invece sta tornando in quest’ultimo periodo con la squadra di Juric che gioca, vince e diverte . E si sta avvicinando sempre più alle posizioni che alla fine porteranno all’Europa, soprattutto se sabato pomeriggio (ore 15) dovesse battere l’Udinese al Grande Torino. E pensare che appena 49 giorni fa (esattamente il 2 novembre) ci fu una violenta contestazione dopo la sconfitta con il Frosinone in Coppa Italia , con la gente a fischiare e ad aspettare giocatori e tecnico fuori dallo stadio. Sembrava l’inizio della fine e, invece, risultato alla mano è stato l’inizio della riscossa. Dalle parole si è passati ai fatti e adesso il Torino è tornato a fare il Toro.

Torino, numeri record

E il tutto con numeri da primato. I granata, infatti, non subiscono gol da tre partite e in questo campionato in ben otto circostanze hanno mantenuto la porta inviolata. Non solo: se contro l’Udinese i giocatori di Juric si prenderanno i tre punti, conquisteranno quota 26 e a questo punto dopo 17 giornate raggiungerebbero il maggior punteggio in Serie A da quando la vittoria vale 3 punti (1994-’95). Supererebbero in questo parziale il Toro di Ventura (2013-2014) e quello di Mihajlovic (2016-2017), che avevano collezionato 25 punti dopo 17 turni.