Zapata e l’Udinese, la forza del destino: il dato che fa sorridere Juric

TORINO - Dopo il gol decisivo realizzato all’Empoli, Duvan Zapata vuole ripetersi domani pomeriggio contro l’Udinese, squadra del suo passato, club che lo ha lanciato nel grande calcio. E sotto questo punto di vista, statisticamente parlando, c’è da essere ottimisti perché il colombiano ha sempre fatto una valanga di gol alle sue ex squadre. Ai friulani, per esempio, ne ha realizzati 6 in 9 partite di campionato. Così come all’Atalanta: addirittura 7, due poco tempo fa con la maglia granata. E sempre per rimanere in tema di ex il bomber ne ha fatti 5 alla Samp e 4 al Napoli con addirittura 6 assist: 22 reti in tutto alle formazioni del suo passato. Non male, no? A dire il vero ha segnato un po’ a tutti, senza distinzioni di maglia. La sua “preda” preferita resta il Sassuolo a cui ha rifilato 9 centri. Il colombiano non guarda nessuno in faccia ed è questo che piace di lui. Sa adattarsi a qualsiasi situazione.