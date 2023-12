Cairo, blitz al Filadelfia. Rinnovo Juric? Non impossibile

TORINO - Nuovo cinema granata. Hanno girato anche un video, poi diffuso sul sito ufficiale del Torino: ma la componente attoriale, va detto, passa in secondo piano, giacché non è parso forzato il duetto tra Cairo e Juric sulla balconata della tribuna che al Filadelfia si affaccia sul campo principale. "Mister, sono venuto apposta da Roma per darti la maglia celebrativa delle 100 partite" alla guida del Torino, ha esordito il presidente consegnando al tecnico la stoffa: e proprio perché, caro Ivan, stai dimostrando di averne parecchia, di stoffa. Non ha detto esattamente così, Cairo, però il succo è questo. "Hai fatto un grande lavoro", ecco le parole esatte. E Juric, pure lui sorridente: "Grazie, per me è un grandissimo orgoglio". Ignota è la destinazione di Cairo e Juric, sposi per contratto, ma uniti comunque da un rapporto di stima, per quanto travagliato, diciamo così. In due anni e mezzo hanno incontrato più alti e bassi loro due che le montagne russe dei Luna Park. E già essere arrivati vicini alla scadenza del legame, superando persino la crisi del secondo anno, appare un successo.