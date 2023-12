Juric: Zapata al top. Superlega? Bene che non ci sia monopolio Uefa e Fifa

TORINO - Con la striscia di tre successi consecutivi davanti al proprio pubblico, il Torino si prepara alla sfida interna contro l'Udinese. Gara chiave per il penultimo appuntamento del 2023 che il tecnico granata, Ivan Juric ha presentato così nella conferenza stampa della vigilia: "Domani sarà una grande battaglia contro una squadra fisica, tosta e tecnica. E' strana la loro classifica, hanno elementi forti. Dobbiamo essere al massimo. E' importante avere tanto pubblico e sostegno, sentire un bell'ambiente. Speriamo di continuare a fare bene per continuare nella nostra striscia positiva". Sulle scelte di formazione e sugli assenti Juric è schietto: "Non ci sarà Linetty per un problema al polpaccio, spero torni per la prossima. E poi mancano N'Guessan e Schuurs. Senza Bellanova stiamo pensando, l'opzione è di vedere Soppy all'opera".