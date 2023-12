Il Toro e l'esame Udinese: Zapata e Sanabria fate cantare Buon Natale

Torino - Proseguire la striscia positiva delle ultime settimane: è questo l’imperativo di Ivan Juric alla vigilia della partita contro l’Udinese. «Abbiamo intrapreso un buon cammino, bisogna continuare così e non prendere schiaffi per ripartire», ha avvertito ieri il tecnico in conferenza stampa. Non vuole cali di concentrazione da parte dei suoi, ma spera di chiudere al meglio questo 2023. «Ci aspetta una battaglia contro una squadra fisica, tosta, che ha elementi molto forti, di qualità. Sono pericolosi anche sui calci piazzati e nei contropiede. È strana la posizione che ha in classifica l’Udinese. Voglio vedere il mio Toro, concentrato, sul pezzo, che gioca bene, che non concede agli avversari. Poi il risultato dipende da tanti fattori,però pretendo una prestazione importante. Per noi la partita contro l’Udinese è un grande esame per valutare la nostra mentalità».