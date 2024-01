Toro, perché Palladino può essere l'uomo giusto

TORINO - Urbano Cairo ha cercato nella neve di Capodanno, postata sui social insieme ai canonici auguri, un po’ di consolazione dopo la rabbia per la sconfitta sul campo della Fiorentina, ennesimo salto di qualità fallito dal Torino in questi tre anni dell’era Juric. Ci sono ancora venti partite da giocare e tutto può succedere con una classifica tanto corta (Roma e Napoli, settime, sono a quattro punti), però è chiaro che il sentimento più intenso tra i tifosi è la disillusione. Per il bilancio piatto (sei vittorie, sei pareggi, sei sconfitte), per lo sconfortante numero di reti segnate (quindici: peggio solo l’Empoli), perché non si sono visti i segnali di crescita che era lecito attendersi per il valore oggettivo della squadra e per la conoscenza ormai totale che il tecnico ha della macchina granata. È vero che nella graduatoria delle ultime nove giornate il Toro è quinto, però è altresì innegabile che nello stesso periodo è stata battuta l’Atalanta ma negli altri due confronti diretti per l’Europa, in casa del Bologna e della Fiorentina, sono arrivate altrettante sconfitte.