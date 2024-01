Juric, il suo Torino più bello contro il Napoli? La risposta spiazza tutti

Vittoria di prestigio per il Torino , che batte con un netto 3-0 il Napoli campione d'Italia in carica . Ad incidere su gara e risultato l'espulsione di Mazzocchi , che ha condizionato l'andamento di un match disputato comunque ad altissimi livelli da parte del Toro. A commentare ed analizzare la sfida dell'Olimpico Grande Torino Ivan Juric , che ci tiene a rimarcare come l'asticella della squadra debba rimanere alta in termini di obiettivi stagionali.

Torino, tris al Napoli: l'analisi di Juric

Queste le parole del tecnico ai microfoni di Dazn: "Partita più bella da quando alleno il Torino? No, penso che ci sono state tante partite belle. Questa è stata un po' particolare, con l'espulsione per il Napoli è diventato tutto più semplice. Penso che dobbiamo alzare il livello di convinzione, anche a Firenze abbiamo dominato a lunghi tratti ma abbiamo perso. Oggi l'abbiamo sbloccata, abbiam fatto una buona gara: i ragazzi devono credere di più nei loro mezzi".

Il presidente Cairo, dopo la gara, è sceso in campo ringraziando tecnico e calciatori: "Dobbiamo pensare alla prossima, il Genoa è una squadra tosta. Saltiamo una partita per la Supercoppa. Il presidente è sempre presente con noi, è più un tifoso che un presidente classico. Richieste dopo la gara di oggi? No, nessuna richiesta (sorride, ndr)". Sulle ambizioni della squadra: "Stiamo facendo belle partite da tanto, alcune gare le abbiamo perse immeritatamente. Serve trovare gol sporchi come oggi, fare il massimo. Siamo vicini a squadre come Roma, Lazio, Atalanta: bisogna essere ambiziosi, dobbiamo puntare a fare il massimo senza accontentarsi. Le due punte? Stanno combinando bene, c'è la sensazione che così siamo più pericolosi di prima".