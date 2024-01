Toro, Cairo guarda in alto: "Se vogliamo, possiamo. Che vittoria, che gioia!"

Ha il sorriso Urbano Cairo dopo la vittoria del suo Torino contro il Napoli . E non potrebbe essere altrimenti dopo il 3-0 che la squadra granata ha rifilato a quella azzurra. Subito dopo il triplice fischio di Mariani, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video della partita aggiungendo come didascalia: «Grande vittoria!! Grande gioia!! Se vogliamo possiamo!!!». Poi, dopo aver scambiato qualche parola con Davide Vagnati nell'antistadio, ha ribadito la propria soddisfazione per la prestazione e il risultato ottenuto dalla propria squadra: «Sono contento, è stata una bella vittoria. Nel primo tempo si vedeva che avevamo il controllo della partita, poi nella ripresa abbiamo subito fatto il secondo gol. Loro erano appena rimasti in dieci ma, per come è stata l’azione, l'espulsione di Mazzocchi non ha influito sull’episodio».

Successi contro i big

È stata la seconda volta in questa stagione che, così come tutti i tifosi, ha potuto assistere a un 3-0 contro una grande del campionato, il primo era arrivato contro quell’Atalanta che ormai da anni gioca con continuità le coppe europee. Un trend invertito rispetto alle scorse stagioni, dove con le big sono arrivati pochi successi. «Anche in casa stiamo facendo bene, mentre l’anno scorso facevamo meglio fuori. Dobbiamo cercare di fare bene sempre. Contro il Napoli è la sesta vittoria nella mia gestione (quinta in realtà, ndr), sono contento», ha proseguito Cairo. Il presidente si è detto soddisfatto anche di come la squadra si sta esprimendo con in attacco la coppia Sanabria-Zapata: «Si vede che stiamo prendendo sempre più confidenza con il modulo a due punte». Il successo di ieri pomeriggio ha permesso al Torino di accorciare le distanze da diverse squadre che lo precedono, tra cui proprio il Napoli che ora ha solo un punto in più, e di chiudere il girone di andata con 27 punti, uno in più rispetto a un anno fa, gli stessi ottenuti dalla squadra allenata da Walter Mazzarri nelle stagioni 2018/2019 e 2019/2020 (due stagioni che ebbero però una seconda parte di stagione molto differente). «Sono soddisfatto del girone d’andata, lo abbiamo chiuso bene, abbiamo ottenuto 27 punti e perso qualcuno immeritatamente. Avevamo detto che l’obiettivo era migliorare quanto fanno nella scorsa stagione e ora abbiamo un punto in più - ha proseguito Cairo - adesso bisogna dare continuità, è molto importante dopo questa grande vittoria continuare così. Ora c’è la partita contro il Genoa che è una squadra in forma che sta facendo bene». A proposito di continuità, in questo caso non di risultati ma di giocatori, in settimana sono arrivati i rinnovi dei contratti di Mergim Vojvoda, Karol Linetty e Antonio Sanabria. Tra i giocatori che restano in scadenza c’è Ricardo Rodriguez, un pilastro della formazione di Ivan Juric. Ma riguardo alla trattativa per il prolungamento del difensore svizzero il presidente granata ha preferito sorvolare: «Quando facciamo un rinnovo lo annunciamo, non entro nei dettagli prima».