Retroscena Vlasic, la gioia dopo la malattia: non lo sapeva nessuno…

Riecco Niksi, ma quello vero. Niksi, come lo chiamano famigliari e amici. E come lo chiama anche Juric , nel loro rapporto che si nutre pure di affetto . Niksi sta per Nikola, ma non è un vezzoso diminutivo in croato, è un soprannome che il padre del folletto di Spalato gli diede quando ancora era un bambino, ispirandosi a un personaggio dei cartoni animati. E se oggi c’è un granata che può imprimere un’improvvisa nuova accelerazione e favorire un ulteriore salto in alto della squadra, beh, quello è proprio Vlasic . Nikola, Niksi, può rappresentare la vera rivelazione del Toro nel girone di ritorno. Da tempo era in crescita, poi col Napoli l’eclettico trequartista 26enne ha piazzato finalmente la sua miglior prova stagionale per qualità, efficacia e continuità nell’arco dei 90 minuti, sulla falsariga della prova contro l’Atalanta di inizio dicembre (un altro 3 a 0, quella volta con due assist suoi; domenica scorsa, il gol del colpo di grazia, il 2 a 0).

Il recupero di Vlasic

Già da un paio di mesi Vlasic sta ritrovando smalto e verve, ispirazione, ossigeno tattico, fiducia, incisività. «Adesso sto decisamente meglio, mi alleno bene, mi sento sempre più in forma, sto tornando me stesso. Avanti così e sarò di nuovo io, ai miei livelli più alti come quando giocavo in Russia», diceva qualche settimana fa sull’onda di una comprensibile fiducia (33 reti in un centinaio di presenze con il Cska, tra il 2018 e il ‘21: quando poi il West Ham lo comprò per 26 milioni più 8 di bonus). Parole mai così attuali, ora che il suo score è salito a 2 reti e altrettanti assist in stagione, all’interno di una crescita complessiva che investe sia il cambio di modulo (decisivo anche per lui, il passaggio alle due punte) sia l’intima serenità che lo anima come nella prima parte dello scorso campionato, prima del Mondiale.