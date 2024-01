Torino, è un cammino da Europa: Juric è terzo nelle ultime 10 giornate

TORINO - Inter e Juve punti 26, Torino, Bologna e Milan 18: queste le prime posizioni della classifica considerando le ultime dieci giornate di campionato disputate. Un trend che, se mantenuto, spedirebbe dritti i granata nelle prossime competizioni europee.



Diversi, i motivi che spiegano il rilancio della squadra di Juric a partire dallo scorso 28 ottobre, data del successo di Lecce griffato Buongiorno. Deduttivo il primo: nella fase iniziale della stagione il Toro ha incontrato quasi tutte le avversarie più forti. Contro Milan (2° turno), Roma (5°), Lazio (6°), Juventus (8°) e Inter (9°) è arrivato soltanto un punto, conquistato in rimonta contro i giallorossi grazie alla rete di Zapata a 4’ dal 90’. Derubricare l’ottima ripartenza concretizzata dal successo di Lecce in poi al valore delle rivali sarebbe tuttavia molto riduttivo. Ampi, infatti, sono gli oggettivi meriti dei granata nell’aver ottenuto i suddetti 18 punti in 10 gare. Il primo va accordato a Juric, il quale vedendo il bicchiere mezzo vuoto si è preso un po’ troppo tempo per passare alle due punte, ma osservandolo mezzo pieno ha saputo correggersi e soprattutto correggere il Toro. Che con l’impiego di Sanabria in contemporanea a Zapata (la coppia è stata “rotta” soltanto a Firenze, dove le condizioni fisiche non ottimali del paraguaiano hanno indotto Juric a utilizzare dall’inizio Pellegri in tandem con il colombiano), ha trovato un equilibrio tra fase difensiva e offensiva. Anzi, se la prima funziona bene - nelle ultime sei gare soltanto Inter e Torino hanno incassato appena 2 reti - la seconda può essere migliorata.