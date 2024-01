Juric e Torino-Genoa: "Hanno fermato la Juve. Su Radonjic..."

"La squadra gioca bene in fase difensiva e questo facilita molto il lavoro di Milinkovic-Savic. All'inizio aveva poca esperienza, come se non avesse mai giocato. Ora sta lavorando per migliorare in tutto. Contro il Genoa sarà una grande battaglia, contro una squadra che ha sempre lo stadio pieno e un mix di giocatori giovani ed esperti". Lo ha detto Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato in casa del Genoa.