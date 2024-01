Torino, il mercato del futuro e la strategia di Cairo, Vagnati e Pecini

TORINO - Ha subito fatto un gran rumore nel mondo del mercato (e non poteva essere diversamente, visti il valore e il raggio d’azione dei protagonisti in ballo) la notizia pubblicata ieri in esclusiva su Tuttosport sulla rivoluzione nel settore scouting del Torino. E, sempre inevitabilmente, innumerevoli sono stati i messaggi, tra grandi complimenti e strategiche richieste di delucidazioni, spediti da presidenti, ds, ad e procuratori italiani e stranieri a Cairo e Vagnati . Tutto confermato, ovviamente. D’intesa con il suo dt, il presidente ha deciso (finalmente) di rinforzare in modo significativo, quasi scientifico, il settore scouting del Torino per la ricerca di giovani talenti per la prima squadra e la Primavera. Andavano colmati ampi vuoti e compiuto un deciso salto di qualità. Tutto ciò ha portato al varo di una partnership in esclusiva con la società di scouting internazionale fondata da Riccardo Pecini un anno fa.

Torino, ecco Pecini

Una volta lasciato lo Spezia nel settembre del ‘22, l’ex dg o ds di Monaco, Samp ed Empoli, già osservatore del Tottenham e dirigente del Milan, ha compiuto un balzo nel futuro fondando la Scouting Department, di cui è l’ad. Forte del suo incredibile bagaglio di conoscenze nel mondo, a capo di un’ampia rete ormai ventennale di talent scout, osservatori e collaboratori a vario titolo, Pecini ha creato questa azienda di scouting per cavalcare in prima fila una delle onde che stanno cambiando il modo di fare calcio e di cercare talenti in giro per il mondo. In Italia, oltre questa nuova frontiera sono adesso volati Pecini e il Torino: fianco a fianco. Già dirigente dal fiuto eccezionale (scoprì Modric per il Tottenham, portò i giovanissimi Mbappé e Martial al Monaco, Icardi e Skriniar alla Samp e Holm e Kiwior allo Spezia, tanto per citare alcuni dei suoi colpi più eclatanti), Pecini ora ha cambiato lavoro, interessi e business: e con la sua azienda di scouting internazionale offre una partnership esterna chiavi in mano a club bisognosi e vogliosi di compiere un rapido salto di qualità nel settore.