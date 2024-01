Juric: "Toro, la strada è giusta". Su Zapata e corsa all'Europa...

"Secondo me è stata una bella partita sul piano dell'intensità e i ragazzi hanno risposto alla grande. Ci è mancato il gol, ma abbiamo fatto una buona gara contro una squadra ricca di giocatori di qualità, come Malinovskyi e Gudmundsson". Ivan Juric , allenatore del Torino , commenta così, ai microfoni di Dazn, il pareggio per 0-0 contro il Genoa .

"Qui c'è gente che dà tutto per la maglia e che non si risparmia mai. La strada è giusta, c'è da migliorare, ma ho buone sensazioni. Anche se abbiamo un centrocampo molto tecnico, noi lavoriamo molto sul pressing, sulle posizioni, su come rubare la palla. Penso che anche nel secondo tempo siamo riusciti ad alzare il livello. L'intensità è stata ottima anche oggi" ha aggiunto Juric.

Le parole di Juric dopo Genoa-Torino

Su Zapata Juric fa sapere che "ha avuto un piccolo problema fisico e non volevamo rischiare. Per questo motivo abbiamo anticipato il cambio di Pellegri. Sanabria è un giocatore che ci lega il gioco e viene più basso a prendere la palla. Peccato per il gol mancato, ma siamo molto felici di quello che sta facendo". Infine sulla corsa all'Europa: "Europa? Non abbiamo ancora fatto lo step mentale decisivo. Oggi sapevo che l'ambiente sarebbe stato tosto, ma i ragazzi hanno risposto alla grande. Ci manca vincere questo tipo di gare, ma ho la sensazione che i ragazzi ci possano arrivare".