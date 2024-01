Pellegri, la Nord impazzisce e il mercato chiama: l'ovazione dei tifosi Genoa

Una certezza esiste: Ivan Juric eviterebbe di perdere Pietro Pellegri a gennaio. Al di là della stima pluriennale che li lega, esiste un discorso numerico che non va sottovalutato: è lui la prima alternativa a Duvan Zapata e sicuramente in caso di addio il Toro dovrebbe intervenire sul mercato per sostituirlo, col rischio di non trovare un profilo gradito al tecnico. Ieri, intanto, Pellegri al 21’ della ripresa ha rimpiazzato Zapata : uno spezzone di grande battaglia, con qualche imprecisione, ma in generale l’attaccante classe 2001 si è calato subito nel clima infuocato del match. Poi, al fischio finale, si è andato a prendere l’abbraccio dei tifosi del Genoa: a pochi metri dalla Gradinata Nord si è messo a saltare col popolo rossoblù sui cori anti-Samp, come segno di eterna gratitudine. Segnale per il futuro? Difficile leggere nella testa di Pellegri, che sicuramente vuole giocare di più.

Gilardino su Pellegri

In compenso, le idee chiare sui movimenti in attacco del Grifone le ha Alberto Gilardino. A domanda su Pietro, in conferenza stampa risponde così: «Chiedetelo alla società. Io conosco la sua storia e so cosa rappresenta per lui il Genoa, valuteremo nei prossimi giorni. C’è la volontà di prendere un attaccante, vorremmo un rinforzo per reparto». Pellegri è un nome che piace a Gilardino, ma il Toro per il momento non ha mai aperto all’ipotesi di un prestito secco, valutando solo possibilità in uscita a titolo definitivo. Anche Empoli e Frosinone osservano la situazione dell’attaccante granata. Pellegri tornerebbe volentieri al Genoa: è cresciuto lì ed è amato alla follia dal popolo rossoblù. Ancor di più dopo la beffarda esultanza della passata stagione dopo il gol alla Sampdoria.