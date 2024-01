Torino, è tempo di riposo: Juric concede tre giorni liberi, ecco perché

In casa Torino è tempo di recuperare le forze. Dopo il pareggio contro il Genoa, Juric ha deciso di dare tre giorni di riposo alla squadra, che si ritroverà al Filadelfia per la mattinata di mercoledì per la ripresa degli allenamenti. Il motivo? I granata non giocheranno la prossima partita di Serie A contro la Lazio, perché i biancocelesti saranno impegnati nella Supercoppa italiana in Arabia Saudita e il recupero è stato programmato per il 22 febbraio. Buongiorno e compagni torneranno in campo direttamente il 26 gennaio contro il Cagliari.