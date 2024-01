Toro, Vanoli si libera con 600 mila euro: i moduli che utilizza

TORINO - Paolo Vanoli ha sì una clausola rescissoria, ma basata su un’architettura contrattuale diversa a seconda del campionato disputato dal Venezia. Se i lagunari sono in B, liberarsi costa 600 mila euro. Se invece militano in A, un milione. Pro memoria: Vanoli è secondo in classifica dietro al Parma, lanciatissimo verso la promozione. Altro dettaglio da tenere bene a mente: la clausola (inserita la scorsa estate in occasione del prolungamento sino al 2026, con al tavolo in prima fila anche lo storico agente di Vanoli, Andrea D’Amico), la clausola rescissoria, si diceva, non ha paletti temporali. Ovvero l’interesse di Davide Vagnati per il tecnico dei lagunari, che già nella scorsa stagione aveva compiuto un’impresa subentrando a campionato in corso, ereditando la squadra al penultimo posto e portandola sino ai playoff, con una strepitosa cavalcata.

Non deve stupire che il dt del Torino possa proseguire nel suo percorso di ricerca, passando da un sondaggio all’altro e mettendo nel mirino profili differenti (il miraggio Tudor, le variabili Palladino e Gattuso, ora l’allenatore del Venezia). Il futuro di Ivan Juric in granata è a dir poco precario: la scadenza contrattuale del 30 giugno appare ormai come un epilogo (quasi) inevitabile. Il tecnico croato non ha mai voluto aprire concretamente alle offerte di prolungamento dispensate in modi e tempi diversi da Urbano Cairo e dal suo dt, fin dal novembre del ‘22. Logorio, consunzione naturale, usura in andata e ritorno tra l’allenatore e i vertici societari: a Juric tutto un certo cairismo è fin uscito dalle orecchie dopo due anni e mezzo, tanto quanto è complicato (eufemismo) avere a che fare con un tecnico di siffatta personalità.

Juric, il conto alla rovescia per l'addio Da tempo ci paiono tutti incanalati sulla strada dei saluti, al bivio di fine stagione. A meno di clamorosi recuperi nel girone di ritorno fino a stabilizzarsi nella zona di classifica che porta almeno in Conference, in un crescendo di vittorie con approdo in Europa a fine maggio, quasi nessuno scommette più su un rinnovo a scoppio ritardato. Juric già da tempo si sta guardando attorno, con il suo agente Giuseppe Riso. Idem Cairo, con Vagnati: più che legittimo a questo punto, per avere pronta una soluzione se effettivamente il conto alla rovescia porterà all’addio di Juric tra pochi mesi (e non si strapperanno certo le vesti il presidente e il suo dt, anzi). Di qui i sondaggi, i contatti, le discussioni e gli incontri che Vagnati ha sfornato in questi ultimi due mesi, in particolare. Sino ad approfondire ripetutamente la situazione contrattuale di Vanoli e la sua eventuale disponibilità. Già immaginando anche uno stipendio a salire da un milione in su: quasi la metà dell’attuale ingaggio di Juric.

