Toro d’Europa: ora o mai più. Il calendario spinge Juric, Zapata e compagni

TORINO - Il tabù del passato , ovvero l'incapacità di reggere l'urto al cospetto delle big, è stato sfatato in questa stagione. Il Toro ha completamente sbagliato prestazione contro Juventus, Inter e Milan, ma ha strappato applausi a scena aperta per esempio contro Napoli, Atalanta e Roma, ottenendo 7 punti in tre gare. Per questo il salto di qualità va conquistato, sì, ma contro le piccole . Quando il calendario sembra alla portata dei granata, quando cioè gli uomini di Juric scendono in campo con i favori del pronostico. Le prossime quattro partite diranno la verità sulla consistenza mentale del Toro: arrivano in serie Cagliari, Salernitana, Sassuolo e Lecce . Due partite in casa e due fuori.

Cosa fare con la Salernitana

Gare in cui servono i punti che fino a questo momento mancano a Rodriguez e compagni per poter ambire a qualcosa in più di un campionato da ultimo posto della parte sinistra della classifica. Si parte dal Cagliari, una partita che all'andata ha evidenziato tutti i limiti del Toro. Davvero impalpabile in fase offensiva, a tal punto da costringere Radunovic a compiere una sola parata dopo pochi secondi su Sanabria. Da quel momento in avanti i granata si sono incartati: in Sardegna, contro una squadra reduce dalla pesante sconfitta di Frosinone, non potrà capitare. Contro la Salernitana, invece, basterà ripetere in fotocopia il match dell'andata. All'Arechi si è visto un Toro sicuramente poco appariscente, ma tremendamente concreto. Quattro occasioni pesanti, tre gol. Non può essere sempre domenica, ma per sperare nell'Europa serve quella cattiveria.