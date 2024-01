Ricci infortunato: ko alla caviglia durante Cagliari-Torino, cosa è successo

CAGLIARI - Prima il gol del 2-0 sul finire del primo tempo, poi il cambio forzato al 61' per un problema alla cavilgia: la serata di Samuele Ricci in Cagliari-Torino è piena di emozioni contrastanti. Dopo aver trovato la prima rete stagionale in maglia granata, il cenotrcampista di Juric si è fermato all'ora di gioco a seguito di un contrasto di gioco con la caviglia sinsitra che si è impuntata sul terreno di gioco.