Juric: “Queste gare in passato non le vincevamo mai”. Sul ko di Buongiorno...

CAGLIARI - "Abbiamo approcciato benissimo la gara, abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello. Anche il secondo è iniziato bene , poi hanno iniziato a giocare palla lunga, mettendo tanta fisicità, e abbiamo sofferto, com'è giusto che sia, ma con uno spirito fantastico fino alla fine per portare il risultato a casa . Potevamo anche fare il terzo gol, ma non ci siamo riusciti". Il tecnico del Torino Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del match vinto 2-1 alla Unipol Domus di Cagliari.

Su Cagliari-Torino

"Oggi abbiamo anche concesso tanto, bisogna essere realisti. A Genova, invece, non avevamo concesso proprio niente e mi era piaciuta tantissimo la squadra. Oggi abbiamo messo più qualità nei gol e nei passaggi, c'è stato questo in più, ma quello che voglio rimarcare è lo spirito, la volontà di non prendere gol, i subentrati che hanno dato tutto. Questo mi è piaciuto molto. Mi è piaciuta Genova, mi è piaciuto oggi, l'importante è fare punti", aggiunge Juric.