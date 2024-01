Toro, l’evoluzione di Sanabria spinge la squadra di Juric sempre più in alto

Liofilizzando il discorso, Zapata è stato spostato sulla fascia sinistra, mentre Sanabria è stato lasciato libero di spaziare tra trequarti e area di rigore senza lasciare punti di riferimento. La mossa ha decisamente funzionato, vista la convincente prestazione di entrambi. Il colombiano ha trovato il primo gol in trasferta con la maglia del Toro e ha fatto impazzire i difensori di Ranieri. Il paraguaiano ha invece partecipato a gran parte delle azioni offensive, liberando spazi all’ex atalantino. Insomma, l’esperimento è andato più che bene e Juric sicuramente riproporrà questa soluzione tattica anche in futuro.

Sanabria è un giocatore tatticamente unico: può fare la prima punta, la seconda e anche il trequartista. È molto intelligente, si porta via il marcatore, torna a centrocampo per costruire l’azione, fa a sportellate con gli avversari e crea varchi in quantità industriale. Se fisicamente sta bene fa la differenza: e in questo momento sta bene. Non segna molto (3 reti in 18 presenze), però in compenso fa tanto movimento. L’aspetto confortante, che lascia ben sperare per il futuro, è che sente suo il Toro. In granata si trova perfettamente a proprio agio, tanto che il 4 gennaio ha prolungato di un altro anno il contratto con il club portandolo fino al 2026 nonostante abbia avuto diverse richieste da società importanti. E con Zapata l’intesa - come del resto ha sottolineato lo stesso Juric - continua a crescere partita dopo partita.