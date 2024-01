Torino, ecco il rinforzo in attacco: in arrivo Okereke!

TORINO - Operazione indirizzata. Dopo Masina, terzino sinistro in uscita gratis dall'Udinese in prestito con diritto, con la stessa formula il Torino prenderà ora Okereke, centravanti della Cremonese, nigeriano, 2 gol in 17 presenze in questo campionato. L'operazione è in fase di definizione. La fumata bianca sembra ormai dietro l'angolo. La Cremonese ha aperto al prestito con diritto, di qui la svolta mentre invece Rafa Mir, prima scelta per l'attacco, ribadiva il suo no al Torino, in mattinata.