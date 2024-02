Toro, Juric e il mercato: "Prestiti o parametri zero, fatto il possibile"

TORINO - Il Torino di Ivan Juric aprirà il programma della domenica della 23ª giornata di campionato ospitando alle 12:30 la Salernitana di Filippo Inzaghi . I granata sono in un momento con 2 vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite, l'allenatore serbo alla vigilia della sfida contro il fanalino di coda: "Vedo un campionato equilibrato in ogni partita. Anche la Salernitana ha fatto tante buone prestazioni non facendo punti. Hanno tanti giocatori di qualità, gente che sa giocare a calcio, è pericolosa e sa competere. Mi aspetto una grande battaglia, cercheremo di vincere".

Fattore Olimpico

"Penso che noi dobbiamo fare sempre bene a prescindere dal numero di tifosi. Sicuramente fa piacere se vengono in tanto, sicuramente io mi aspetto di ritrovare il solito Torino degli ultimi tempi".

Le prossime partite

“Penso che siamo tutti d’accordo sul fatto che si trovano difficoltà in ogni partita. A Genova ero strafelice col pareggio, con l’Udinese anche perché poi hanno vinto 3-0 col Bologna. È un campionato in cui vedo valori molto vicini. Chiaro che contro le prime quattro diventa ancora più difficile, ma non vedo partite facili. Anche il Cagliari ha dimostrato che è sempre una squadra dura: abbiamo dominato e alla fine poteva succedere di tutto. La mia squadra può competere in ogni partita ma non c’è una partita in cui mi sento sicuro di poter vincere facile”.