Juric, Torino-Salernitana: "Bene Masina e Lovato. Il mercato di Cairo..."

Torino, Juric: "Cairo non ha voluto investire"

L'allenatore ha analizzato così la prestazione dei suoi: "La squadra ha fatto il suo, ha attaccato e dominato. Ci è mancato il guizzo per colpa degli spazi stretti che ci ha concesso la Salernitana. I nuovi arrivati? Masina è entrato molto bene, quest’anno non ha giocato praticamente mai. Nei due allenamenti che ha fatto con noi ha dimostrato voglia di esserci. Anche Lovato mi è piaciuto. Sono ragazzi che possono darci una mano". Poi un commento sul mercato: "La situazione era chiara, il presidente non voleva fare altri investimenti. Abbiamo preso giocatori in prestito e in queste condizioni abbiamo lavorato bene. Siamo soddisfatti di chi è arrivato. Buongiorno e Schuurs sono con noi da anni, per essere la prima partita di Sazonov devo dire che ha fatto una buona prestazione. Crescendo può fare meglio".