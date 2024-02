Torino, per Masina e Lovato inizio ok. Tameze, guaio muscolare

TORINO - Non saranno state prime scelte, però Adam Masina e Matteo Lovato , due dei tre nuovi acquisti granata, hanno esordito alla prima occasione e lo hanno fatto con grande determinazione e voglia di fare. Il marocchino è entrato a “freddo”, senza riscaldamento, prendendo il posto di Rodriguez , vittima di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni non sembrano preoccupare perché - come ha spiegato Juric - si è fermato in tempo. Del resto, il capitano granata sa “gestire” il proprio fisico con certosina attenzione e ha chiesto il cambio appena è emerso il primo problema. Per questo dovrebbe recuperare in tempo per il match di sabato sera contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia .

Masina è entrato al 43’ del primo tempo. Catapultato in campo da Juric, ha avuto bisogno di una manciata di minuti per trovare le posizione giusta. Poi, però, se l’è cavata bene. Ha giocato in maniera ordinata, dando anche suggerimenti a Sazonov che in alcuni momenti era in sofferenza. Nella ripresa, poi, ha provato anche una conclusione terminata fuori di poco. Si è mosso con notevole disciplina tattica, curando con grande attenzione la fase difensiva. Il suo sinistro ha funzionato, visto che non ha sostanzialmente commesso errori e ha anche sfiorato il gol con un tiro potente fuori di poco. Insomma, si è confermato una valida alternativa a Rodriguez. Le sue caratteristiche lo spingono ad avanzare di qualche metro: cosa che ha fatto poco ma bene. Evidentemente azzarderà un po’ di più quando conoscerà meglio gli schemi di Juric e le caratteristiche dei compagni.

Testa a Reggio Emilia

Lovato è un giocatore che Juric conosce molto bene per averlo avuto a Verona. Negli ultimi dieci minuti della partita, è entrato al posto di Sazonov. Ha toccato pochi palloni, però ha dimostrato grande padronanza. Si è posizionato al centro della difesa a testa alta. Chiaro che questi i nuovi acquisti hanno bisogno di tempo e di allenamenti per raggiungere la condizione migliore. Le prime avvisaglie, come detto, sono state promettenti e non è escluso che a Reggio Emilia potrebbero avere entrambi maggiore spazio. A proposito. In difesa, con il problema muscolare di Tameze (c’è preoccupazione: domani gli accertamenti) la situazione è complicata per via delle assenze di Buongiorno e Schuurs.

Al momento è necessario stringere i denti e cercare di conquistare punti importanti per essere ancora in corsa nella volata finale di fine campionato e cercare di conquisrare un posto per l’Europa. Di sicuro, il pareggio contro la Salernitana ha complicato i piani. Ma su questo argomento rischieremmo di ripetere le solite cose...