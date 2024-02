Juric: "O porto il Toro in Europa o me ne vado"

"Se vado in Europa, sto al Toro; altrimenti, me ne vado via. Se noi otteniamo questo obiettivo, ci sediamo e ne parliamo; se non lo ottengo, la mia presenza qui non ha senso e serve un altro con lo spirito per portare il Toro in Europa". Lo ha annunciato Ivan Juric in una conferenza stampa straordinaria sul suo futuro sulla panchina del Torino .

Sulla bufera scaturita dopo il commento sui tifosi, con la battuta "Parte del pubblico non ha lo spirito": "Non era assolutamente mia intenzione offendere qualcuno, mi scuso per questo forse sono stupido a essere così schietto, ma volevo solo essere propositivo: siamo vicini a un obiettivo importante, dobbiamo stare tutti insieme per ottenere qualcosa di fantastico" ha spiegato il tecnico croato.

Le parole di Juric in conferenza

Juric ha poi aggiunto: "Non dobbiamo vivacchiare. Il mio pensiero è questo: con i dirigenti e il presidente va bene, il Filadelfia è bellissimo. Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Se vado in Europa, sto al Toro. Altrimenti, me ne vado via. Ieri abbiamo fatto una brutta prestazione, ma nessuno ha mollato nemmeno ieri. I giocatori sono miei, hanno spirito Toro. Io con onestà e schiettezza direi anche che me ne vado. Si può dire di tutto, non che io non abbia avuto rispetto per società o per il lavoro. Ho detto a tutti di non parlare di rinnovo. Dentro di me, continuo a dirmi 'che ci faccio qui?'. E' dura competere con chi sta davanti. Qui non posso essere uno che prende solo i soldi".