Masina, l’uomo in più del Torino: tutto casa e spogliatoio

Masina, l'intuizione di Gallo

Ad allenare la squadra emiliana in quella stagione c’era un’altra vecchia conoscenza granata: Fabio Gallo. Fu lui ad avere l’intuizione di provare Masina in un ruolo differente, facendolo arretrare per giocare come esterno di sinistra nel suo 3-5-2. Quell’intuizione di Gallo è stata una vera fortuna per quel ragazzo nato in Marocco ma cresciuto nel Bolognese, dopo essere stato adottato da una famiglia italiana, che sognava di diventare un calciatore professionista: negli anni successivi ha conosciuto la Serie A e la Nazionale (prima l’Under 21 italiana, poi quella maggiore marocchina), ha poi giocato in Premier con il Watford ed è infine rientrato in Italia nel 2022, all’Udinese, prima di approdare al Torino con l’obiettivo di dimostrare di essere lo stesso giocatore che tutti hanno potuto conoscere prima dell’infortunio al crociato. Ma c’è da scommetterci che a Torino si farà apprezzare anche come uomo.