Zapata per l'Europa e il Sassuolo nel destino: il Toro cerca i gol decisivi

Cinque gol in granata, per ora. Non sono tanti ma neppure pochi, considerando i pochi palloni giocabili e il contributo che Duvan Zapata dà alla squadra: gioca e lotta su ogni pallone, fa a sportellate con i difensori avversari e per realizzare qualcosa di buono deve costruirsi l’azione da solo rientrando fino a centrocampo. Contro la Salernitana, per esempio, è partito da sinistra, quasi come un’ala pura, abbandonando spesso l’area di rigore. E i risultati, rispetto a Cagliari, sono stati deludenti. E allora, in questi duri giorni di lavoro al Filadelfia, Juric e Paro stanno cercando di metterlo in condizione di faticare meno e segnare di più. Con Sanabria e Vlasic, durante le solite partitelle, si stanno studiando strategie diverse . Schemi nuovi con Tonny che arretra spesso dalla parte destra per lasciare posto e spazio a Duvan in mezzo. Il croato, da parte sua, deve andare a coprire gli spazi vuoti e, di conseguenza, ha ampia libertà di movimento. Certi meccanismi, in poche parole, dipendono da lui.

Toro: Sassuolo, Lecce e poi calendario in salita

Ma torniamo a Zapata. I numeri, per lui e quindi per il Toro, sono benauguranti per quanto riguarda la sfida di sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo, perché la formazione emiliana è la preda preferita del colombiano. Il Sassuolo, infatti, è la squadra a cui Zapata ha segnato in assoluto di più in carriera (9 gol e 4 assist) e contro cui ha trovato più vittorie, così come contro il Cagliari (10 successi). E visto che in Sardegna ha confermato questa tendenza (rete e 3 punti), è auspicabile che si ripeta anche sabato sera contro i neroverdi di Dionisi, che sono in piena zona retrocessione e per di più senza Berardi che è il giocatore più forte: un’occasione da non sprecare, soprattutto dopo il pari casalingo contro la Salernitana ultima in classifica. Chiaro che la formazione di Juric deve prendersi i tre punti per restare vicino alle posizioni che servono per raggiungere l’Europa. Trasferta da sfruttare al massimo, quindi. Come la gara successiva casalinga contro il Lecce, perché poi arriveranno avversari sulla carta ben più forti: Lazio in casa, Roma in trasferta, Fiorentina (al Grande Torino) e Napoli (al Maradona). Un calendario in salita, ecco perché tra il Sassuolo e il Lecce bisogna conquistare due vittorie. Duvan Zapata ci crede. E anche negli allenamenti carica i suoi compagni, li sprona a non mollare mai.

Zapata, i gol per l'Europa

Lui è arrivato al Toro con tanto entusiasmo e - come ha detto in alcune circostanze - vuole segnare molti gol per portare la squadra in Europa. Quella granata, dopo le splendide prestazioni all’Atalanta, è una scommessa che vuole vincere. Juric e i compagni stravedono per lui perché hanno subito visto che è un giocatore che in campo dà tutto. Con il suo arrivo, oltretutto, l’allenatore croato, pur tardivamente, ha cambiato anche il sistema di gioco affidandosi alle due punte. Insomma, l’impressione è che il più bello per i tifosi granata debba ancora arrivare. Del resto lo stesso Juric per la prima volta ha ammesso che l’obiettivo principe è l’Europa: «Resto solo se la conquistiamo». E per arrivarci c’è tanto bisogno dei gol di Duvan Zapata.