Il Toro segue al meglio Juric? Vagnati: “Sì, lo vedo negli allenamenti”

TORINO - Conferenza stampa del dt granata Davide Vagnati , determinato nelle sue risposte a parlare di un allenatore, Juric , «motivato come sempre, molto carico. Basta vederlo in allenamento, è il solito Ivan». In positivo, naturalmente, vuole dire Vagnati.

Juric, il Toro e il futuro da scrivere

Il dt ha voluto ribadire che tutto il Torino («società, allenatore, collaboratori, giocatori») in questa fase «vuole pensare esclusivamente a fare più punti che si potrà di qui alla fine per raggiungere quell’obiettivo che qui al Torino manca da qualche anno», l’Europa. «Juric ha voglia di far crescere i ragazzi, cerca di tirare fuori il massimo da tutti, è l’allenatore che è sempre stato». Il dt ha in sostanza negato che la squadra possa rispondere meno alle sollecitazioni del tecnico perché è in scadenza, destinato quasi sicuramente all’addio.

Il Toro e capitan futuro Buongiorno

«Se Buongiorno è incedibile? È un ragazzo speciale. Cercheremo di tenerlo il più possibile, ma è normale che dipenda anche dal livello del Torino. Fare qualche gita all'estero aiuterebbe a continuare insieme».