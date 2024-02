Juric: “La felicità dei tifosi del Toro passa dall’Europa"

Juric ha preparato la gara contro il Lecce, ultima del trio che avrebbe potuto portare in dote nove punti, avendone conquistati due tra la prova interna contro la Salernitana e la trasferta di Reggio Emilia, avversario il Sassuolo. Uno 0-0 al Grande Torino e un 1-1 al Mapei Stadium. Il tecnico granata ha chiaro un passaggio: «Io sono qui per fare felici i tifosi: e la felicità dei tifosi del Torino passa dall’ingresso nelle coppe europee. Per questo ho detto che se non andremo in Europa potrò non continuare».

Aver pareggiato contro Salernitana e Sassuolo non è stato il modo miglior per approcciare la prova di domani contro i salentini, tuttavia proprio tornando alla partita d’andata contro la squadra di D’Aversa, e sommando i punti ottenuti da quel 28 ottobre in avanti, si ottiene un totale ampiamente da primi posti: 24 in 14 partite (6 vittorie, altrettanti pareggi e 2 sconfitte). Due i punti che Juric sottolinea, per puntare a un ulteriore miglioramento che possa avvicinare i granata alle prime sette posizioni. «Con i cambi incidiamo poco - pone l’accento l’allenatore - e per questo dico che in questa stagione c’è bisogno di tutti, da Pellegri che sta lavorando bene a Okereke e Vojvoda. E poi resta il dato per il quale tiriamo poco in porta, questo è evidente». Un dato al quale sta cercando di ovviare Zapata, reduce da cinque gol nelle ultime dieci partite di campionato. «Dai primi passi al Filadelfia si era capito subito che grande professionista avessimo preso», aggiunge il tecnico.