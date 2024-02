Torino, l'Europa, il calendario, Juric e le assenze

TORINO - Adesso la strada si fa dura. Dopo la sfida con il Lecce per i granata arriva un calendario tosto, uno di quelli in ogni partita ci sono tanti pericoli. Si parte giovedì 22 con Torino-Lazio, con la squadra di Maurizio Sarri bella d’Europa. Quattro giorni dopo, lunedì 26, trasferta all’Olimpico contro la Roma. Il sabato, poi, al Grande Torino arriva la Fiorentina e domenica 10 marzo la trasferta al Maradona di Napoli. Poi, la domenica dopo, il Toro va a Udine, sulla carta partita meno pericolosa della altre. Insomma, nelle prossime quattro gara la formazione di Juric si gioca le non tante possibilità (che comunque ci sono ancora) di poter lottare fino al termine della stagione per un posto in Europa, un obiettivo oramai dichiarato da tutti. Lo stesso tecnico croato, infatti, ha fatto sapere che se la squadra non centrerà l’obiettivo dopo tre anni lascerà il Toro. Ivan Juric, per giocarsi le sue carte sino in fondo, spera di recuperare al più presto Ricardo Rodriguez e Alessandro Buongiorno perché le loro assenze sono pesanti, considerando che dall’inizio è venuto a mancare Perr Schuurs, non certo uno qualsiasi.