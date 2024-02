Toro mette la freccia con Bellanova e Zapata: finalmente!

TORINO - Un secondo tempo finalmente brillante, spaccato da un gol di Bellanova (il primo in stagione) e premiato dal raddoppio di Zapata (7ª rete nel Toro). I granata di Juric tornano a meritare applausi a scena aperta, almeno nella seconda parte del match, e volano in classifica a un punto dalle settime, la Lazio (impegnata domenica contro il Bologna) e la Fiorentina (contro l’Empoli). Il diagonale vincente di Bellanova, uno dei giocatori del Toro più positivi e continui da settimane, ha nei fatti scartavetrato l’assetto catenacciaro del Lecce e permesso ai granata di giocare con maggiore scioltezza, di lì in poi. Tanto più dopo che poi D’Aversa perdeva Pongracic , espulso al 70’.

Torino, le solite difficoltà

La rete di Bellanova ha spezzato una sorta di maleficio autoprodotto, l’incapacità o quantomeno le grandi difficoltà dei granata a creare gioco e trovare spazi contro squadre inferiori che badano in primo luogo a chiudersi. Dopo lo 0 a 0 contro la Salernitana con appena un tiro nello specchio e il successivo 1 a 1 col Sassuolo di nuovo tra delusioni, anche il primo tempo contro il Lecce è parso il prolungamento di questa marcia a scartamento ridotto, senza cambi di ritmo e povera di occasioni. E non era bastato inserire al posto di Sanabria Pellegri, pur molto mobile ed elogiabile a strappi, per rendere automaticamente più efficace il peso offensivo (tra le novità nel Torino, anche la doppia titolarità di Lovato e Masina in difesa, con Buongiorno e Rodriguez lungodegenti). Una sola conclusione pericolosa, poco prima dell’intervallo, di Vlasic dal limite, deviata e uscita d’un nulla: esattamente quanto voleva D’Aversa, pur se il suo Lecce non riusciva mai a impensierire i granata nelle ripartenze (un solo brivido per Juric, un pallone scivolato dalle mani di Vanja per sua fortuna senza conseguenze: rinvio di Masina pressoché sulla linea).

Lecce, rosso per Pogracic

Poi, a inizio ripresa, quel gol scacciacrisi di Bellanova, un diagonale secco, radente da fuori area, al termine di un’azione creata a razzo da Ricci e passata attraverso anche un batti e ribatti sulla trequarti (Gendrey su Ilic). L’equilibrio spezzato obbligava il Lecce a scoprirsi di più per provare a spingere, ma l’unico risultato era il doppio giallo per falli di frustrazione di Pongracic a 20 minuti dalla fine. Si sommavano le sostituzioni su entrambi i versanti, con obiettivi diametralmente differenti. Sanabria di testa deviava da due passi troppo centralmente (respinta d’istinto di Falcone) un cross millimetrico di Ilic, mentre i pugliesi provavano ugualmente ad attaccare ma senza sbocchi, subendo i “ritorni” dei granata. Su uno di questi (che fruttava un angolo per Vojvoda) Zapata anticipava Gendrey e di testa la indirizzava nell’angolino, a 9’ dalla fine.

Toro, difesa ok e Ilic ko

Partita chiusa, Toro brillantemente in souplesse, baci e abbracci per tutti e finalmente una liberazione per la squadra granata e Juric, dopo ripetute critiche. Con la classifica che ora torna a incuriosire, in attesa delle altre partite del weekend. E con la difesa che continua a garantire la tenuta stagna, pur cambiando gli interpreti. Da vedersi nei prossimi giorni le condizioni del play Ilic, uscito per un guaio muscolare. Per il Lecce, quinta sconfitta nelle 7 partite del 2024 e (al momento) solo 5 punti di vantaggio sulla terzultima, il Verona: pugliesi in crisi, ormai è palese.