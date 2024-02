Gattuso e Vanoli, una sfida da Toro. Ma i preferiti sono Tudor e Palladino

Il tira e molla era da mettere in preventivo, con due personalità come quelle di Urbano Cairo e Ivan Juric. Il rischio, però, è che il futuro della panchina del Toro diventi una telenovela in grado di nuocere soltanto alla programmazione del club granata, appeso fra l'esito della stagione e un domani tutto da scrivere. La situazione ormai è nota: il contratto di Juric scade il 30 giugno e al momento una vera e propria trattativa per il rinnovo non è ancora cominciata. Nonostante Cairo abbia più volte aperto le porte alla prosecuzione del matrimonio. Idillio, però, condizionato dai risultati. Una pressione che il tecnico croato si è voluto creare dopo il deludente pareggio contro la Salernitana: «Se non vado in Europa, cosa ci faccio qui? Prendo altri soldi? Se vado in Europa invece ragioniamo, perché non dobbiamo vivacchiare. Il mio pensiero è questo. Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Se vado in Europa, resto al Toro. Altrimenti, me ne vado via».