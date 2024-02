Torino, rammarico Juric: "Abbiamo dominato. Ecco cosa ci manca..."

"Penso che in due partite abbiamo fatto 38 tiri e subiti 14, ma le abbiamo perse entrambe. La squadra ha creato tanto ma ha sprecato troppe occasioni. Poi abbiamo commesso delle ingenuità che si pagano. Manca il giusto incastro per vincere questo tipo di partite. Abbiamo dominato, poi abbiamo fatto un fallo da rigore in una situazione non pericolosa. Nella ripresa abbiamo subito un grande gol di Dybala, ma ci sono tante cose positive. La squadra gioca bene, domina e non ha paura di niente. Ci mancano giocatori dietro, siamo un po' corti, ma abbiamo fatto una partita di livello. Speriamo di recuperare Buongiorno". Lo ha dichiarato Ivan Juric ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del suo Torino contro la Roma.