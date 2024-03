Torino, in attacco si soffre: spunta l'idea Okereke

Più delle altre c’è un’azione di Torino-Fiorentina che racconta alla perfezione il periodo di crisi che sta attraversando Sanabria . Nel primo tempo l’attaccante ha avuto la possibilità di involarsi tutto solo verso la porta viola, ha portato palla ma senza mai calciare facendosi alla fine rimontare da Ranieri che gli ha soffiato la sfera al limite dell’area piccola. «In questo periodo vede la porta molto piccola», ha spiegato Juric in conferenza stampa parlando del momento negativo del suo numero 9. «Anche l’anno scorso aveva avuto un periodo così così. L’avevo tenuto in panchina a Empoli, poi è entrato e ha segnato con un gol da fuori area: da quel momento si è sbloccato e ha fatto il suo record personale di gol in una stagione, 12», ha aggiunto l’allenatore croato. La cura per il mal di gol che affligge il paraguaiano potrebbe essere la stessa di un anno fa al Castellani, quando fu escluso dalla formazione titolare, come ha appunto ricordato Juric. E se Sanabria partirà dalla panchina contro il Napoli, al suo posto potrebbe giocare Okereke che, fino a questo momento, ha raccolto soltanto qualche spezzone di partita con la maglia granata addosso: appena ventisette minuti complessivi tra Sassuolo, Lecce e Roma e anche un gol annullato nella sfida con i salentini.

Sfida ad Osimhen

Il nigeriano ha però voglia di mettersi in mostra, di essere protagonista in questa seconda parte di stagione per guadagnare la conferma al Torino a fine anno: quale occasione migliore della partita sul campo della stella della sua nazionale, Victor Osimhen? Okereke tra l’altro non ha mai nascosto il desiderio di conquistare la maglia della Nigeria e giocare così al fianco proprio del centravanti del Napoli. Per farlo deve però riuscire prima di tutto a guadagnare il grado di titolare al Torino. Juric si è preso del tempo per sciogliere il dubbio su chi schierare al fianco di Duvan Zapata in attacco. «Vediamo dopo la rifinitura», aveva spiegato ieri, consapevole proprio dello stato di forma di Sanabria e della voglia di Okereke di essere protagonista. A proposito del colombiano, il tecnico granata ha escluso che i problemi in fase di finalizzazione di Sanabria possano essere causati dalla convivenza con il numero 91: «Se Zapata lo penalizza? No, sono anche grandi amici, passano molto tempo insieme e giocano bene, il problema è che Tonny non riesce a segnare». La panchina al Maradona per il paraguaiano non sarebbe comunque una bocciatura definitiva. «Ci sono ancora tante partite, spero faccia come l’anno scorso quando ha segnato anche gol difficili. Sanabria in queste gare ha avuto varie palle gol, ha preso il palo con il Napoli all’andata e con la Lazio, ci sono state parate importanti dei portieri contro il Lecce e il Cagliari. Le occasioni le ha, è dentro al gioco ma non è brillantissimo in questo momento», ha infine concluso il tecnico.